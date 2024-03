Fabio Assunção e Daniel Alvim se manifestam após viralizar vídeo de briga

Os atores Fabio Assunção e Daniel Alvim encontraram-se no centro de uma controvérsia após um vídeo de uma discussão entre eles em um restaurante viralizar. Em resposta, os dois decidiram abordar o incidente de frente e gravaram um vídeo juntos para esclarecer o ocorrido e demonstrar que resolveram suas diferenças.

Segundo Daniel, a discussão teve início durante um jantar, onde os amigos estavam conversando sobre política e outros assuntos. Ele explicou que uma discordância durante a conversa o levou a perder o controle, resultando em uma discussão acalorada que foi mal interpretada. "Na sexta-feira, a gente saiu, fomos jantar juntos, eu, Helena [Ranaldi], Isa e Fabio. Em um determinado momento da noite, a gente estava do lado de fora do restaurante, começamos a conversar, para variar, sobre política e um monte de questões. Enfim, tive algum gatilho. O Fabio, que é meu irmão, colocou uma coisa que na hora eu perdi o controle. Virou uma discussão", disse Daniel.

Contudo, após o incidente, Daniel procurou Fabio para se desculpar e resolver o mal-entendido. Ele expressou remorso por sua reação impulsiva, reconhecendo que sua atitude não condiz com seus valores. "Pedi desculpas para ele. Nos encontramos no dia seguinte, almoçamos e ficamos juntos. Viemos aqui fazer esse vídeo justamente porque ficamos incomodados com o fato de estar de cabeça quente, ter se descontrolado e de não ser da nossa índole", acrescentou o artista.

Fabio, por sua vez, reiterou a amizade entre os dois e enfatizou que desentendimentos fazem parte das relações humanas. Ele destacou que resolveram o conflito em particular, longe dos olhares do público, e que estão prontos para seguir em frente. "A gente é muito irmão, a conversa foi escalonando e, enfim, a gente não veio dar nenhuma satisfação na internet. As pessoas filmam e colocam de um jeito… a gente veio deixar claro que isso não é o que a gente pratica. A gente se gosta. E amigo é isso, briga, discute, faz as pazes e vida que segue. Hoje, a gente se assustou porque veio essa notícia", disse Fabio.

Em suas considerações finais, Daniel voltou a expressar arrependimento por sua atitude impulsiva, ressaltando a importância do perdão e da reconciliação. "Estou te pedindo desculpa, realmente, pelo meu erro. Estou aprendendo sempre e não acredito que as coisas se resolvam na violência. Estamos, eu e Daniel, chateados, mas sabemos quem somos", completou Fabio. O episódio, embora tenha sido um momento de tensão entre os dois amigos, evidencia a maturidade e a capacidade de resolver conflitos de forma pacífica e construtiva.

