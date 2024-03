BBB 24: Soberbo? Davi fala sobre rivais: "Vai sair um por um deles"

Davi, em conversa com Alane na parte externa da casa do BBB 24, nesta segunda-feira (18), prometeu derrubar todos os seus rivais do grupo Gnomo. O baiano ficou inconformado após Fernanda desmontar a mesa que preparou na cozinha da Xepa.

"É jogar o jogo deles mesmo. Se eles querem ver a gente irritado, fica tranquilo, cara. A nossa paz é a raiva deles", desabafa Davi. "A nossa felicidade, a gente ser a gente, é a raiva deles", complementou Alane.

‘Vai sair um por um deles’

O motorista de aplicativo acredita em um movimento dos rivais para desestabilizá-lo no jogo. "Mas o que acontece? Eles vão cair no próprio veneno deles aos poucos. Vai sair um por um deles. Não é para a gente ficar se preocupando. O mal vai se destruir por si só", disparou.

Recentemente, Yasmin Brunet, que foi eliminada do BBB na última semana, comentou sobre um suposto comportamento racista em relação ao motorista de aplicativo, no Mais Você. "Ana, eu tenho noção total do meu privilégio [como pessoa branca], mas eu sei que meu problema com Davi foi um problema de convivência. Disso eu tenho certeza absoluta. Foi um problema exclusivamente de convivência", disparou.

