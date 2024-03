Ex-cantor de K-pop é liberado da prisão após cumprir pena por estupro

Jung Joon-young, ex-astro do Kpop, foi liberado da prisão nesta terça-feira (19), após ter cumprido uma pena de cinco anos por estupro coletivo e filmagens ilícitas.

O ex-cantor foi declarado culpado em dois casos de violência sexual, ocorridos em meados de 2016, além de ter feito registros durante as relações íntimas com mulheres sem o conhecimento e consentimento das mesmas. O conteúdo registrado em questão é conhecido como "molka", que são câmeras escondidas que filmam secretamente mulheres em escolas, banheiros e outros lugares.

Jung Joon-young deixou a prisão de Mokpo, sem conceder entrevistas à imprensa, segundo a agência de notícias News1. Ele, inclusive, é responsável por um dos maiores escândalos envolvendo um artista do K-Pop dos últimos anos, na Coreia do Sul.

Para quem não sabe, Jung Joon-young conquistou a fama em 2012, quando ficou em terceiro lugar no programa de TV Super Star K. Ele emplacou alguns sucessos em carreira solo no K-Pop, antes do escândalo, quando anunciou sua aposentadoria, em 2019.

