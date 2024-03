Globo registra marca do ‘Vídeo Show’ e aponta possível retorno do programa

A Globo alimentou os rumores em torno da eventual retomada na produção do Vídeo Show. O programa vespertino diário da emissora, que permaneceu no ar durante 35 anos, estaria prestes a voltar às telinhas após cinco anos.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, os registros das marcas Momento Vídeo Show e Vídeo Show Views, foram solicitados pela emissora carioca, e estão no aguardo para suas respectivas aprovações.

Apesar disto, não é uma expectativa certa de que o Vídeo Show retome suas atividades na programação da Globo. Isso porque, o horário vespertino segue ocupado pelas novelas da Edição Especial – com Cheias de Charme (2012) – e Vale a Pena Ver de Novo – com Paraíso Tropical (2007) -, além da Sessão da Tarde, que comemora seus 50 anos no ar.

Em tempo, após sua extinção da grade diária, entre janeiro e setembro de 2019, o Vídeo Show foi transformado em quadro, intitulado Momento Vídeo Show, e era veiculado em outros programas da Globo, como: Mais Você, Encontro e É de Casa, mas foi descontinuado.

