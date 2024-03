Tadeu Schmidt revela a reação que teve quando a filha se assumiu queer

Tadeu Schmidt, aos 49 anos, compartilhou sua reação tranquila ao saber que sua filha Valentina se declarou queer, em uma entrevista que viralizou recentemente. O apresentador do BBB 24 enfatizou que não ficou surpreso com a revelação da filha, destacando a naturalidade com que encarou a situação.



Ele ressaltou a importância de não se importar com a orientação sexual dos outros, defendendo a aceitação e o respeito à diversidade. A declaração de Valentina ocorreu em meados de 2020, quando ela compartilhou sua jornada de autoaceitação no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

Em suas palavras, Valentina expressou seu orgulho em se identificar como queer e reforçou sua mensagem de amor próprio e aceitação, destacando a importância de ser autêntico consigo mesmo.

O caso evidencia um momento significativo de apoio familiar e aceitação da diversidade, ampliando a discussão sobre a importância do respeito às identidades de gênero e orientações sexuais não heteronormativas. Tadeu Schmidt, além de compartilhar sua experiência pessoal, contribui para promover um ambiente de inclusão e respeito, refletindo uma mudança progressiva na sociedade em relação às questões LGBTQIA+.

Observatório dos Famosos.