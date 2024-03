Entenda porque O Problema dos 3 Corpos deixou fãs chineses furiosos

O seriado O Problema de 3 Corpos deixou parte dos fãs na China furiosos, específicamente o público fiel ao partido comunista que não admite críticas ao passado violento e conturbado durante a fundação do regime atual.

As reclamações começam logo com a primeira cena, mostrando a revolução comunista liderada por Mao Tsé-tung em 1966. Naquele período o país foi consumido pelo caos e um banho de sangue nas ruas.

A cena acontece no campus da universidade Tsinghua, uma das mais importantes da capital Pequim.Os estudantes espancam até a morte, num palco, o próprio professor de física. Enquanto a cena grotesca se desenvolve, a multidão grita o slogam " a rebelião é justa, a rebelião é correta".

Em meio aos seguidores comunistas, a filha do professor assiste a tudo horrorizada, sem poder fazer nada para salvar o pai. Ele foi traído e entregue pela própria esposa que o acusou de ser contra a revolução.

A cena inicial do seriado era comum na primeira década do atual regime comunista no país. As pessoas acusadas de serem contra o partido comunista eram humilhadas, espancadas e torturadas em público pelos fanáticos "guardas vermelhos" de Mao Tsé-tsung.

O governo chinês bloqueia o acesso a sites como a Netflix, mas o público consegue acessar a programação usando redes privadas virtuais ou filmes piratas.

O seriado é baseado na novela do premiado escritor chinês Liu Cixin. O livro no qual a série se baseia, faz parte de uma trilogia.

A principal acusação é que a produção americana procura manchar a imagem da China perante a opinião pública mundial.

Os defensores do seriado afirmam que a produção segue de forma fiel a estória descrita no livro e apenas faz uma dramatização da história.

Em uma entrevista ao jornal New York Times, em 2019, o autor Lin Cixin contou que ele pretendia abrir o livro com as cenas da revolução comunista. A editora chinesa foi contra, argumentando que o livro não passaria pela censora do governo chinês.Por esta razão, as cenas foram movidas para o meio da estória.

Com a aprovação do autor, a versão em inglês, abre com as cenas brutais da execução do professor, em praça pública, pelos próprios estudantes.

No ano passado, a televisão chinesa lançou uma versão mais longa do livro em 30 episódios.A produção foi muito bem recebida pelo público do país.

O seriado tem 8 episódios. A Netflix ainda não renovou a produção. Os produtores declararam ao site GamesRadar+ que esperam poder realizar outras temporadas. O autor da obra escreveu 3 livros.

Assista o trailer

Jânio C.V.Nazareth é jornalista em Los Angeles, cobrindo Hollywood

