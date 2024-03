Documentário 'Nada será como antes' celebra o talento do Clube da esquina

Quando a futura cineasta e estudante de geografia nasceu, o álbum Clube da Esquina já tinha completado quatro anos, isso em meados dos anos de 1970. Não apenas graças à tecnologia, com a qual ela reavivou depoimentos de uma das almas daquele movimento (e álbum) — Milton Nascimento, mas ainda graças ao apurado gosto musical, Ana Rieper navegou de braçada num universo sustentado, na base, também por Lô Borges e Beto Guedes. Mas, entremeando os gostos por música do filho de seresteiro, Beto; do crooner Bituca (Milton Nascimento), na adolescência, parceiro de Wagner Tiso e, ainda, do estreante, como cantor e compositor, Lô, Clube da Esquina derivou de estabelecidos laços de amizade. O documentário Nada será como antes — A música do Clube da Esquina (assinado por Rieper), igualmente. O longa-metragem estreia, amanhã, nas salas do país.

"O filme nasceu de um reencontro meu com um grande amigo que é filho do Márcio Borges (peça fundamental no movimento mineiro), afilhado do Lô, personagem do filme, que é o José Roberto Borges. Ele, um produtor, eu uma documentarista — somos amigos de juventude. Um filme sobre amizade que parte de uma amizade. Esse filme levou muitos anos para se realizar. Ao longo desse tempo, somado à presença do José Roberto que era pessoa íntima dos artistas, fomos desenvolvendo uma relação de confiança, nos conhecendo mutuamente, criando um ambiente propício para as filmagens", explica, ao Correio, a diretora, lembrada por outros filmes de traçado musical: Vou rifar meu coração e Clementina.

Em 1963, o carioca Milton Nascimento seguiu para Minas Gerais, praticamente, uma década antes da eclosão do álbum Clube da Esquina. E reuniu, em torno de si, de imediato, ou um pouco mais adiante, nomes como Toninho Horta, Flavio Venturini, Nivaldo Ornelas e Ronaldo Bastos, entre outros parceiros da estatura de Fernando Brant (compositor morto em 2015). Embebidas de fundo jazzístico e, claro, de rock, as criações de MPB tiveram impulso, em Niteroi, no auge da juventude de alguns deles por Mar azul. Reviver muitos dos enredos do glorioso passado demandou esforços, claro. "Foi um superdesafio do filme conciliar agendas. Mas, milagrosamente, deu tudo certo! Filmamos tudo em pouco mais de duas semanas seguidas", conta Ana Rieper.

Se os bastidores do encontro entre Paul McCartney e Milton Nascimento tiveram um quê cinematográfico, em dezembro passado, quando da vinda do Beatle ao Brasil (e que teve, entre temas, a criação da música Para Lennon e McCartney), Milton, para além da participação emulada no filme de Rieper, já travou extenso contato com o cinema como aponta a trajetória que toca longas como Fitzcarraldo, Noites do sertão e O viajante. O filme de Ana Rieper, por sinal, dá vazão à comunhão entre as artes.

"São relações muito estreitas de amizade e parceria entre músicos e cineastas naquele tempo-espaço e que indicam uma coesão, digamos assim, entre essas diferentes formas de arte. Estão, sim, houve uma imbricada com a outra naquele ambiente dos músicos e cineastas mineiros dos anos 1970. Esse elemento foi incorporado ao nosso filme de várias formas. Boa parte do material de arquivo usado no Nada será como antes são os filmes, principalmente os mineiros, realizados no Brasil nos anos 1970. Nós buscamos, por meio desses filmes, traduzir um espírito de época. E evocar, ou reforçar essa narrativa pelas imagens", demarca Rieper.

Em grande parte realizado diante de mobilização feminina, o longa Nada será como antes desbravou um campo machista: o da música. "A direção, a produção, a produção executiva, o som direto e a montagem de som são de mulheres. Tivemos também muitas aliadas, como a Cláudia Brandão (esposa de Marcio Borges), a Perla Horta (sobrinha de Toninho Horta) e a Duca Leal (uma das musas inspiradoras), com contribuições que fizeram o filme acontecer", conta Ana Rieper. Ela completa o campo técnico, contando da dinâmica da edição: "A montagem do filme é ancorada nas músicas, é ela que orienta os conteúdos, a movimentação das cenas, as conversas. Os discursos do filme são muito musicais. O filme teve dois montadores excepcionais que são o Pedro Asbeg e o André Sampaio, que colaboraram muito fortemente na forma como as músicas se tornam parte constitutiva das imagens e personagens, e não um elemento à parte, uma inserção".