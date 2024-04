Grammy Latino anuncia novas categorias e outros critérios de submissão

Na última semana, a Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação — entidade responsável pelo Grammy Latino — divulgou algumas alterações feitas no regulamento da premiação.

Entre as principais mudanças, estão a inclusão do gênero música eletrônica, que vem acompanhado da categoria inédita Melhor Performance de Música Eletrônica Latina, que aceitará submissões de faixas vocais ou instrumentais, desde que 51% da duração da música submetida contenha elementos referentes à música eletrônica latina. Músicas que contenham interpolações ou samples, além de remixes, permanecem elegíveis.

Outra categoria inédita do Grammy Latino é a de Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea, que contempla trabalhos incluídos dentro dos gêneros de música regional mexicana. Além disso, a Academia Latina da Gravação revisitou os critérios de submissão para o gramofone de Melhor Vídeo Musical Versão Longa, que passa a aceitar vídeos com pelo menos 12 minutos em vez de 20 minutos, como mandava o antigo regulamento.

Entre os ganhadores da última edição da premiação, ocorrida em 16 de novembro em Sevilha, na Espanha, destacam-se cantoras como Karol G e Shakira, vencedoras dos prêmios de Álbum do Ano e Canção do Ano, respectivamente. A cerimônia de entrega dos prêmios do Grammy Latino 2024 não possui data confirmada oficialmente.