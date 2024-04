Filha de Kelly Key revela sobre planos de engravidar antes dos 25 anos

Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key e do cantor Latino, abriu o coração sobre a pressão que foi construída sobre sua imagem, em virtude do fato de ser filha de celebridades. Aos 23 anos, a influenciadora comentou sobre a chance de seguir os mesmos passos da mãe.

Em entrevista à revista Quem, a jovem comentou sobre a possibilidade de ter filhos cedo, como aconteceu com a cantora. "Minha mãe me teve com 17 anos, e atualmente tenho 23. Acho que aos 17 nem pensava sobre a possibilidade de ser mãe! [risos]. Estava entrando na faculdade, com muita coisa acontecendo na minha vida", iniciou.

A filha de Kelly Key, por sua vez, afirmou que a gravidez é algo que ela já projeta para sua vida. "Mas hoje penso, sim! Só que não agora. Com uns 26, talvez?! Tudo depende! (risos). Se fosse de surpresa, iria levar de forma leve. Acredito que quando as coisas são para acontecer, elas acontecem!", disse.

"Recebo as bênçãos da mesma forma que os desafios, para que possamos sempre evoluir. Porém, se pudesse escolher e planejar, não acho que seria o melhor momento. Ainda estou em busca de um futuro melhor e mais estável para poder construir minha família realmente", explicou Suzanna Freitas, que vive um relacionamento com Lucas Henrique, há quase três anos.

