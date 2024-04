BBB 24: Buda vence prova do líder em prova de sorte e habilidade

Está definida a nova liderança do BBB 24! Lucas Buda venceu a disputa pelo posto, na noite desta terça-feira (2/4), que contou com sorte e mira em dinâmica promovida pelo Mercado Livre. O capoeirista escolheu Giovanna para participar do seu VIP.

Na primeira fase da prova foram eliminados MC Bin Laden e Giovanna. A segunda fase, uma disputa de mira, os eliminados foram Cunhã, Alane e Beatriz. Já a terceira fase foi decidida entre Davi, Matheus e Lucas Buda.

A dinâmica desta terça-feira começou com a eliminação de Pitel, com 82% dos votos e marca a saída de mais uma pessoa do grupo Gnomo da disputa.