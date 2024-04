Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (4/4)

ESPERANÇA E SABEDORIA



Data estelar: Lua míngua em Aquário.



Em algum momento, de forma inevitável, todos nos deparamos com a densa ignorância provocada pelo nosso egoísmo, nosso autocentramento, nossa brutal tentativa de reduzir o Universo inteiro ao alcance de nosso entendimento, e diante da experiência teremos a escolha de nos recusarmos a sair de nossas caixinhas existenciais, ou de nos atrevermos, ainda que tremendo de excitação e medo, a ir além de nós mesmos.



Cada recusa individual de aceitação das limitações e apego à ignorância agrega caos ao mundo, brinda com justificativas para continuar nos convencermos de que a humanidade merece ser extirpada do planeta.



Cada passo que damos individualmente para além de nós mesmos e na direção da consciência grupal, agrega confiança e cordialidade aos relacionamentos humanos, brindando com esperança e sabedoria.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para liderar, é preciso saber dosar a força e a suavidade, de modo que as pessoas não resistam por medirem forças com você, e nem tampouco aconteça que por você ser suave elas não respeitem seus movimentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



A boa vontade abre portas que de outra maneira seria impossível, porque quanto mais conflito você apresentar, mais fechadas e teimosas essas portas ficariam. Vale a pena tentar o caminho da boa vontade, que abre portas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



É sabido que quando as pessoas unem forças se tornam capazes de realizações que, contando apenas com a força individual, seriam impossíveis. Porém, mesmo assim, as pessoas têm dificuldade de se congregar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Aliviar a tensão é urgente, mas de um jeito que não seja ofensivo para ninguém. O melhor caminho é encontrar uma forma de expressar positivamente as intensas emoções que se colocaram em jogo neste momento de sua vida.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Nada espere acontecer, faça você acontecer agora o que seja de seu interesse, porque ainda que em muitos casos tenha parecido impossível garantir qualquer avanço, considere que o dia de hoje seja totalmente diferente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



A complexidade que assola a vida de certas pessoas próximas a você há de servir de ponto de apoio para sua boa vontade de as ajudar. Há pessoas que merecem ser ajudadas, outras, no entanto, precisam de distância.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Quando as pessoas se entendem, é uma beleza de facilidades acontecendo o tempo inteiro. quando as pessoas se desentendem, até o que seria fácil e da rotina fica completamente distorcido e cheio de arestas. Ou não?

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Arrume as coisas básicas do seu dia a dia. Em vez de continuar buscando excitações maravilhosas, detenha um pouco esse movimento e olhe ao seu redor, tentando verificar o que é essencial, e o que é superficial. É por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



A cumplicidade serve para estreitar laços com algumas pessoas, porém, dependendo do tema em torno do qual essa cumplicidade se desenvolve, assim também será a natureza do relacionamento que se estreita agora.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



A segurança é um sentimento fundamental para a alma humana, porque, senão, o tempo inteiro se precisa carregar e suportar uma tensão enorme, que beira a paranoia. Confiança e segurança, preserve essas virtudes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



É preciso tirar o que está entalado em sua garganta, e ter cuidado ao fazer isso, porque dependendo do tempo em que as coisas se acumularam em sua alma, há o risco de a expressão ser muito caótica e distorcida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Com boa vontade e carinho pela vida, até as coisas mais difíceis se convertem em ponto de apoio para encontrar soluções, e de passagem você dar ajuda a quem a precisar. Rejeite o desânimo e a exaustão, siga em frente.