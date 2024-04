Vocalista do Natiruts, Izabelle Rocha se apresenta em Miami ao lado da banda Prato no dia 14 de abril. A será dedicada à música e à educação. Izabelle visitará uma escola de língua portuguesa para uma tarde de canções e bate-papo e realizará um show especial ao lado da banda Prato, dentro do projeto Reggae Brasil.

O evento ocorrerá na casa Stache, em Fort Lauderdale. O público contará com falantes das línguas inglesa, espanhola e portuguesa em comunhão pelo reggae. Com quase 300 mil brasileiros vivendo na cidade, a comunidade brasileira conquistou espaço na cultura da região, reforçando a latinidade tão característica no estado da Flórida.

A banda Prato é um grupo carioca influente na cena alternativa de Miami. Ao lado de Izabella, o grupo apresenta repertório com hits do Natiruts, clássicos de Bob Marley e sucessos da diversa cena reggae do Brasil. De volta ao Brasil, a cantora dá sequência ao lançamento de seu álbum de jazz e inicia a gravação de composições de reggae ao lado de referências do gênero.