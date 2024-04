Fora da Globo, Christiane Torloni relembra papel polêmico em novela fracassada

Christiane Torloni, que no início desta semana anunciou o fim de seu contrato com a Globo, relembrou a primeira novela em que interpretou uma protagonista: Gina. A atriz relembrou os bastidores de seu papel no folhetim, escrito por Rubens Ewald Filho (1945-2019), e exibido em 1978.

Na obra, que entrou para o catálogo do Globoplay, através do projeto ‘Fragmentos’, era narrada a vida da personagem-título, desde a infância até a maturidade. Por conta da mudança de fases, a artista chegou a se caracterizar com 60 anos, enquanto tinha apenas 21, na época.

"Um espanto"

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, Christiane Torloni relembrou: "Eu acho um espanto é que na época tenha se acreditado que eu, aos 21 anos, pudesse aparentar ter 60. Eu vejo algumas cenas que os fã-clubes postam e é impressionante, porque há ali todo um colágeno que você tem aos 20 anos, mas não tem aos 60. É meio fake, a ponto de ser engraçado", disse.

A atriz veterana contou que a escolha para interpretar Gina partiu o então chefão da Globo, José Bonifácio de Oliveira, o Boni. "Havia uma dúvida se eu deveria ou não protagonizá-la e o Boni foi definitivo nessa escolha, pois acreditava ser o momento de eu ser protagonista, de ser reconhecida imediatamente nesta função", explicou Christiane Torloni.

"Eu acho que a passagem do tempo acontece você ocupando o tempo na ação em viver. Não é filosofia, é caminho. Aos 20 anos, com certeza, eu não tinha caminhado tudo que eu caminhei até hoje. E não podia emprestar isso pra personagem, pôr mais densidade, ainda que eu tivesse boa vontade e talento", pontuou a mais nova ex-global.

