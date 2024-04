Billie Eilish anuncia ‘Hit me hard and soft’ para 17 de maio

A cantora e compositora norte-americana Billie Eilish revelou, nesta segunda-feira (8/4), a capa e o título de 'Hit me hard and soft', o terceiro álbum de músicas inéditas, previsto para ser lançado em 17 de maio. A promoção do disco não incluirá o lançamento prévio de singles, conforme anunciado pela cantora em publicação feita no Instagram.

O perfil de Billie Eilish na rede social, inclusive, tem sido alvo de especulações em decorrência do aumento repentino de seguidores. A cantora viralizou após incluir todos eles na lista de “amigos próximos” no Instagram. Agora, Billie Eilish tem mais seis milhões de seguidores no perfil.

'Hit me hard and soft' dá sequência à série de lançamentos aclamados por crítica e público que Billie Eilish tem colecionado ao longo da curta, mas próspera carreira. Com apenas 22 anos, a cantora é detentora de importantes prêmios como dois prêmios Oscar de Melhor Canção Original, dois Golden Globes e nove Grammys. O terceiro álbum de estúdio é sequência do bem recebido 'Happier than ever' (2021), projeto responsável por revelar ao público um lado mais emotivo e pessoal da cantora, ao tratar de assuntos como abuso e dependência emocional.

Em um vídeo promocional, postado na noite de domingo (7), Billie antecipou a chegada da nova “era” ao aparecer submersa em água. A canção que pode ser escutada ao fundo chamou a atenção dos fãs brasileiros da cantora, que notaram semelhança com a música de funk Malandramente, faixa do DJ e produtor de funk Dennis que viralizou em 2016.

Além de Billie Eilish, cantores e bandas têm lançamentos marcados para 17 de maio, como Zayn, com Room under the stairs, e Twenty One Pilots, com Clancy.