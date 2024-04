Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (9/4)

O poder da cordialidade.

Data estelar: Lua começa a crescer em Touro.

Até bater 8h22, a Lua Nova é Vazia, e despertar nessa condição astrológica não é a melhor das pedidas, talvez a angústia te visite e se instale na sala sem dar sinal de ir embora, ainda que lhe deixes claro que não é bem-vinda. Angústia é visita chata!

Porém, como presença familiar que é, é fácil lhe abrirmos a porta, mas o ser interior que somos, a alma, que decide abrir a porta para receber essa visita distorcida, é a mesma que pode eventualmente decidir a colocar para fora, nem que seja a patadas, porém, sabemos que o poder da cordialidade é muito mais convincente que o da violência.

Trata a tudo e a todos, mas principalmente trata a tua própria alma e sua angústia, com a cordialidade de quem compreende e se solidariza, mas tem mais o que fazer do que ficar se atormentando.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pesa sobre sua alma o que aconteceu no passado e não deu tempo nem oportunidade de consertar ou esclarecer. A oportunidade, neste momento, é você deixar ir embora tudo que amarra e torna denso seu andar. Melhor assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É bastante difícil distinguir o desejo da necessidade, é preciso muito discernimento para isso. Porém, ainda que difícil, é esse o exercício essencial da atualidade, para evitar enfiar os pés pelas mãos. Melhor não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Manter o foco é difícil, parece até impossível em certos momentos, mas não seria o caso de sua alma ser tomada de ansiedade antes de isso acontecer, porque se pode manter o foco sem, no entanto, perder a leveza.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O amadurecimento raramente se dá pelo prazer, é mais comum que nossa humanidade amadureça como resultado dos golpes dolorosos que a vida e as pessoas desferem de vez em quando. Não importa como, o jeito é amadurecer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Vale mais a pena ser realista do que otimista, porque ainda que seja menos confortável ou divertido, o realismo faz com que sua alma seja capaz de tomar decisões que, de outra maneira, seriam evitadas o tempo inteiro.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As atitudes que certas pessoas tomam causam divisão, e tudo que é necessário agora é maior entendimento, para promover a colaboração mútua e todos os comportamentos que brindem com união e solidariedade. Só isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há assuntos que você pode terceirizar, mas há outros que você precisa administrar de perto, e dar suporte com seu esforço e trabalho, porque ninguém mais, a não ser você, tem verdadeira ideia de como deve ser feito.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nem todas as pessoas são suscetíveis à sedução, muitas delas andam tão focadas no que precisam fazer que não prestam muita atenção ao que tenta seduzi-las, porque não têm tempo a perder nem por nenhuma distração.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O senso de familiaridade garante que haja certa identidade entre as pessoas, mesmo que a nota dominante entre elas seja a das emoções desencontradas e muitas vezes adversas. Nada une mais do que as paixões.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seja firme, mas sem perder a suavidade, porque se as pessoas se sentirem pressionadas demais, ou ofendidas, é certo que seus planos não avançarão, e tudo ficará rodando em torno de resistências e conflitos inúteis.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aja de forma prática, evitando tropeçar nos ideais que, por enquanto, não estariam disponíveis. Agir de forma prática significa estreitar o campo para que as incertezas não ocupem todo o cenário. Agir e só isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça o necessário, mesmo que não seja do seu agrado, porque o destino se tece em torno das necessidades que a vida apresenta, enquanto nós, por aqui, em nossos mundos, pretendemos que a vida se dobre aos nossos desejos.