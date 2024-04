Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (10/4)

O prazer adorado

Data estelar: Marte e Saturno em conjunção.

Pela alma de nossa humanidade serpenteia o prazer de censurar, criticar e dar sermão, com a intenção, ainda que inconsciente, de se sentir superior, com autoridade para colocar alguém, sempre outrem, em seu devido lugar, que não é de exaltação, mas de opróbrio, e para praticar esse prazer não mede esforços, não se importando que tenha de mentir, difamar e distorcer a realidade para que ela continue lhe brindando com argumentos para permanecer em seu prazer adorado.

As teorias de conspiração suprem a demanda desse prazer, ao qual, quem se atreveria a jogar a primeira pedra se é algo que, em diferentes medidas, todos fazemos? É justamente porque tratamos esse prazer como algo legítimo que outorgamos poder aos que usam a desinformação como arma de destruição em massa.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sentimentos que não se expressam da forma mais transparente possível têm o destino de se transformarem em ressentimentos, que é um tipo de veneno que corrói a taça que o contém, que é a alma que os guarda em si.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Enquanto você agir em benefício do maior número possível de pessoas envolvidas, você fará o bem, mesmo que em muitos momentos tenha de fazer coisas que não pareçam boas, mas que, ao mesmo tempo, sejam necessárias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Perder tempo não seria sábio neste momento, porque a oportunidade de avançar em seus planos está dada, e só por uma distração imperdoável seria descartada. Agora é quando sua alma precisa se focar o máximo possível.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há verdades que são indigestas, mas não por isso elas deixam de ter o efeito libertador que as verdades possuem. Por isso, tente não se deter por muito tempo no desconforto da indigestão, mas aproveitar o momento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É um momento delicado, no qual a alma precisa tomar decisões que, em tempos normais, evitaria de todas as formas possíveis. No entanto, é assim que as coisas se deram, e seria melhor encarar tudo com realismo sincero.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas andam se acomodando demais na atitude de umas serem contra as outras, se esquecendo do mais importante, que é a necessária união que há de ser promovida, porque sem colaboração, tudo o mais degringola.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por mais que você tenha gente tratando de certos assuntos em seu nome, não tome distância, pelo contrário, se aproxime muito e monitore, ajudando a encontrar a melhor forma de proceder diante das vicissitudes. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Há pessoas que querem ser distraídas, mas há outras que andam focadas no que precisam fazer e não têm tempo para cair em armadilhas sedutoras. Por isso, neste momento seria melhor adotar uma postura realista.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem tudo é uma maravilha nos relacionamentos familiares, mas tampouco há de se afirmar que seja tudo uma desgraça atrás da outra. Como em toda família, há emoções desencontradas e assuntos difíceis de resolver.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há de haver clareza, mas sem que ninguém sinta que essa clareza seja ofensiva, porque se assim for, essas pessoas se fecharão, resistirão e provocarão conflitos inúteis e contraproducentes. Melhor isso não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora não é tempo de ficar com a alma pendurada nas incertezas, mas de agir dentro do que seja possível entender, porque o tempo não espera por ninguém, as horas passam e há necessidades que devem ser supridas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os desejos são urgentes, sempre, mas nada indica que sua realização seja necessária, nem muito menos que os resultados tragam benefícios para alguém mais do que nós mesmos. E a vida é sempre muito maior.