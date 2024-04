Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (12/4)

Soldados da desinformação

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

A terceira guerra mundial só acontecerá se nossa humanidade o permitir, porque o planeta é de todos e não a propriedade privada dos que dizem governar em nosso nome enquanto atendem aos exclusivos interesses dos que não se importam conosco, a não ser como cobaias, e se dedicam a manipular a opinião pública com teorias da conspiração e usar a indignação revoltante como combustível que envolva tudo e todos numa guerra que não visa o bem-estar maior de nenhuma nação ou povo.

O planeta Terra é a dimensão onde sete reinos da natureza evoluem, quatro visíveis e objetivos, três abstratos e invisíveis, mas não por isso menos reais. E quem não quiser ser apenas mais um soldadinho de desinformação, no mínimo deve administrar sua indignação com sabedoria, porque o bem e o mal não se definem por simpatia ou antipatia.































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sem importar o grau de complexidade em que você tenha se metido, trabalhe com a inefável certeza de que você encontrará a forma de se desamarrar do que puxa para baixo e estimular o que empurra para cima e para frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você não pode comprar uma pessoa, porque a alma humana é livre, invisível e abstrata, não pode ser contida numa garrafa. Uma pessoa somente pode ser comprada se ela quiser se vender, mas não vai ser para sempre.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você precisa ter a razão, mas você não precisa discutir com ninguém para demonstrar que a razão está do seu lado. Porque, se for assim, com certeza você não está com a razão, apenas sofre de paixão pelo conflito.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O tempo necessário para fazer as devidas reflexões é curto demais, porque logo sua alma precisará tomar algum tipo de iniciativa, a despeito de não ter obtido a certeza que desejaria para orientar suas ações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Identificar as pessoas que são realmente favoráveis a você, e também as que só criam contrariedades, isso é fundamental neste momento, e requererá de você a devida e sincera reflexão, com o uso do discernimento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sempre tenha em mente que seu trabalho há de promover benefícios para a maior quantidade possível de pessoas, mesmo que esse universo se reduza a apenas uma, em vez de trabalhar para beneficiar exclusivamente a si.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A recuperação dos trancos experimentados há de ser a mais rápida possível, porque a seguir acontece a oportunidade de se lançar a praticar o que tiver em mente, e para isso você precisará de seus recursos físicos e mentais.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É quando as suspeitas se transformam em certezas que você corre o maior risco de se precipitar a tomar atitudes que, talvez, não sejam as mais acertadas ou sábias. Ganhe tempo, evite acreditar nas certezas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As articulações sociais necessárias aos seus planos parecem avançar, mas não são definitivas, ainda oscilarão bastante. Tente navegar nesse cenário com a alma aberta e flexível, para mudar o estilo a qualquer momento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Em geral, os interesses sempre são colocados acima do que a alma percebe a respeito das pessoas com que precisa tratar, e por isso acabam acontecendo confusões, que seriam evitadas se os interesses não mandassem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não é uma questão de preferências, você vai ser tentado a imaginar que está do lado do bem apenas porque você se apega àquilo que lhe brinda com simpatia, e que o mal seja tudo que lhe provoque antipatia. Não é.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A paz, quietude, conforto e sossego que sua alma busca, essas condições dependem menos das circunstâncias externas, que podem eventualmente ajudar ou atrapalhar, e mais da disposição interior, que você controla.,