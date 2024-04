Reprodução/TV Globo Louro e Beatriz Reis

Eliminada do BBB 24 na noite da última quinta-feira (11), Beatriz Reis esteve no Mais Você na manhã desta sexta-feira (12). Durante conversa com Ana Maria Braga, a ex-BBB revelou que Fábio Caniatto, intérprete do Louro Mané, já foi seu professor de teatro.

Sem citar o nome de Fábio, Bia disparou: "Louro, já fui sua aluna! Louro me deu aula de commedia dell’arte". Na sequência, ela recebeu elogios do boneco: "Você é a mais simpática do mundo", disse ele.

A BIA ABRINDO O MAIS VOCÊ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #BBB24 pic.twitter.com/PmLHnshPWF — BCharts (@bchartsnet) April 12, 2024

Fábio Caniatto interpreta o personagem Louro Mané há dois anos, somando mais de uma década de experiência como ator e uma história anterior na televisão. Especialista em máscaras e manipulação de bonecos, ele participou da série infantil "Que Monstro Te Mordeu?" e interpretou os bonecos da série "Tá Certo?", ambas transmitidas na programação infantil da TV Cultura.

