Maiara realiza cirurgia íntima na vagina e revela detalhes:

A cantora Maiara, que faz dupla com a irmã, Maraisa, é mais uma famosa que realizou uma ninfoplastia, cirurgia íntima que consiste em reduzir os pequenos lábios vaginais. A artista falou sobre o assunto pela primeira vez durante participação no programa Sabadou, de Virgínia Fonseca, no SBT.

"Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima", revelou Maiara.

"Fiz pelo excesso de pele"

Na sequência, a cantora explicou sobre o motivo de ter se submetido ao procedimento: "Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na vida. Me descobri uma nova mulher", garantiu.

"As pessoas têm um tabu com isso. Fiz pela questão visual, mas fisiologicamente foi a melhor coisa. A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina", acrescentou.

