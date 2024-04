Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (14/4)

Família sagrada.

Data estelar: Lua cresce em Câncer.

Aquilo que te seja familiar é o que merece mais atenção de tua parte, nem que seja para não te acomodar em distorções que atentam contra a dignidade humana e promovem abusos de todos os tipos, porque em toda “boa família” se cometem abusos e atrocidades, que depois são reproduzidas automaticamente, com ar de normalidade.

A família continua sendo a célula básica da sociedade, tudo que de horrível e luminoso acontece nela foi, de muitas maneiras, cozinhado a fogo lento no seio de muitas famílias.

Por isso a família é sagrada, pelo seu poder gerador de civilização, mas, como vivemos a época em que o sagrado é profanado sistematicamente, se por essas coisas da Vida não queres participar desse circo, então vale a pena dedicar mais compreensão sábia e amorosa à família.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quanto antes você se atrever a colocar um ponto final no que estiver ao seu alcance, mais rapidamente você desfrutará da liberdade disponível para se lançar ao futuro, e receber desse todas as instruções. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Estar bem não é suficiente, a alma, quando se sente bem, precisa compartilhar seu estado com alguém, porque o bem-estar é melhor ainda quando se irradia a outrem, contagiando essa pessoa com sua graça e leveza.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tenha em mente garantir mais estabilidade, consolidando seus planos através de pequenos passos, que com certeza serão mais eficientes do que buscar uma grande tacada que resolva tudo de uma vez só. Isso não acontecerá.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Motivos para refletir melhor há de sobra, mas as reflexões cobram um ambiente de sossego, no qual sua alma se sinta segura, e isso só acontece na solidão. E, neste momento, talvez essa condição não esteja disponível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora é quando sua alma testemunha comportamentos que a fazem recuar para refletir melhor sobre a natureza das pessoas com que se envolveu, e isso é algo sábio de se fazer. Identificar as boas e as más pessoas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Que suas ações sejam frutíferas, pela mera razão de serem orientadas para a promoção do bem e do que seja justo para o maior número possível de pessoas! Só assim, de semente em semente, se melhora o mundo. Só assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Enquanto a mente viaja longe, refletindo e sonhando, aqui e agora há chances de se envolver em questões práticas, que aproximem sua realidade dos sonhos que, por enquanto ou de imediato, não seriam possíveis.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Desconforto é ter de agir e não saber o que fazer, temporariamente não conseguindo discernir direito para distinguir a sempre tênue diferença entre o bem e o mal. Isso não depende de suas preferências.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pessoas oscilam e são indecisas, e isso perturba bastante seus planos, porque você depende delas para realizar seus propósitos. Permaneça com a alma aberta para ir se adaptando a essas oscilações. São inevitáveis.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Dificilmente as pessoas se relacionam apenas por uma questão de empatia, às vezes não há empatia nenhuma e elas se relacionam assim mesmo, porque enxergam que, juntas, poderiam satisfazer interesses objetivos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre você conseguirá fazer tudo que deseja, e isso não há de gerar nem um instante de decepção, porque quando acontecer é porque a Vida tem outros planos para você, que seria melhor aceitar e seguir o fluxo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sossego e paz interior são condições desejáveis neste momento, mas talvez as circunstâncias não ajudem nesse sentido. Ajudando ou não, encare tudo com leveza e alegria, porque o bom humor resolve tudo, sempre.