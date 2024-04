Reprodução/Instagram/Gui Guerrero Nizam

Nizam, ex-participante do BBB 24, movimentou as redes sociais na última semana, ao ter estreado seu perfil no Privacy. O executivo de contas, de 32 anos, chegou a alcançar o topo do ranking da plataforma de conteúdo adulto, e avaliou o sucesso.

+ Internautas reagem aos nudes de Nizam, ex-participante do BBB 24

Através dos Stories do Intagram, o ex-BBB avaliou a repercussão. "Eu entrei na internet, fui ver as notícias, todo mundo falando sobre a Privacy. Aí eu fui entrar lá e é a conta mais assinada!", disse.

"A gente está em primeiro na plataforma e isso é incrível. Só tenho a agradecer por todo apoio de vocês que sempre estão acompanhando os conteúdos. Valeu, galera, espero que continue assim. Tamo junto!", celebrou Nizam, que ainda adiantou que pretende satisfazer os próprios fetiches ao incluir em seus conteúdos na plataforma adulta.

"Não tinha divulgado e as pessoas já estavam procurando meu perfil, tenho vários fetiches", disse ele, em entrevista recente ao jornal O Globo. "Os conteúdos são exclusivos, podem esperar muitos ensaios diferentes, quero mexer com a sua imaginação", provocou Nizam.

Em meio ao sucesso, o jornalista Rafael Machado, ex-contratado da Record, e que passou a produzir conteúdos adultos, convidou o ex-BBB para gravarem um vídeo íntimo, e deixou os internautas em polvorosa.

VEJA MAIS: Saiba quais são os ex-BBBs que estão em sites de conteúdo adulto

O post Ex-BBB Nizam avalia sucesso em site de conteúdo adulto e confessa fetiches foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.