‘No Rancho Fundo’ surpreende e levanta audiência da TV Globo na estreia

Reprodução/Globo Andrea Beltrão

Parece que os dias de pesadelo da TV Globo chegaram ao fim junto com a exibição de ‘Elas Por Elas’, finalizada na última sexta-feira(12). ‘No Rancho Fundo’, nova trama da faixa das 18h, já chegou mostrando ter força suficiente para reerguer o horário.

Em seu capítulo de estreia na última segunda-feira(15), a novela de Mário Teixeira surpreendeu até os mais otimistas e superou a audiência de todos os capítulos da antecessora.

De acordo com dados consolidados da Grande São Paulo, obtidos pelo Observatório dos Famosos com fontes do mercado, ‘No Rancho Fundo’ marcou média de 20,1 pontos com 22,3 pontos de pico, igualando a única máxima de ‘Elas Por Elas’.

A expectativa de TV Globo é que, com a chegada da reprise de ‘Alma Gêmea’, no dia 29, em Vale A Pena Ver de Novo, ‘No Rancho Fundo’ consiga aumentar ainda mais os números do horário, afastando o fantasma das baixas audiências.

Reprodução/TV Globo

