BBB 24 termina como terceira edição de menor audiência da história

Reprodução/Globo Davi Brito, campeão do BBB 24

O BBB 24, que terminou na noite desta última terça-feira (16), com a vitória do baiano Davi Brito, despediu-se da telinha da Globo com médias superiores a edição do reality show no ano passado, e recuperou a audiência, após uma crise histórica.

Ao longo dos 100 dias no ar, desde o dia 8 de janeiro, o formato apresentado por Tadeu Schmidt acumulou uma média geral de 20,2 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados consolidados do Ibope Kantar Media, superior aos 18,8 obtidos pela problemática 23ª temporada.

Sucesso em audiência e repercussão nas redes sociais, o BBB 24, no entanto, se despediu com o saldo de terceira edição menos vista da história do formato, em 22 anos. A edição de 2019, por sua vez, se manteve no segundo lugar do ranking, com média de 20,0 pontos.

O BBB 24 consagrou Davi como o primeiro colocado, com 60,52% dos votos, seguido por Matteus, com 24,50%, e Isabelle em terceiro, com 14,98%. O prêmio, inclusive, foi de R$ 2,92 milhões acumulados ao longo da temporada, se consolidando o maior da história de um reality show no Brasil até hoje.

