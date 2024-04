Luiza Possi assume uso de remédios para emagrecimento após gravidez:

Reprodução/Instagram Luiza Possi

Luiza Possi faz o maior sucesso nas redes sociais com seus quase 2 milhões de seguidores apenas no Instagram. Isso porque, a cantora, no auge dos seus 39 anos, chama a atenção do público em virtude dos cuidados com o físico definidíssimo.

Em entrevista à revista Quem, a artista contou que vive uma rotina dividida entre exercícios físicos, boxe, e fazem parte de sua preparação para os palcos. Além disto, a artista entregou que deixou de consumir álcool e cigarros.

"Hoje faço boxe de três a quatro vezes por semana com eletroestimulação. A Festa da Luiza são duas horas e vinte minutos de show. Eu não paro um minuto porque é um show muito para cima. Se eu não fizesse boxe, não tivesse parado de beber e fumar, não ia dar conta de fazer. Toda a minha preparação física é pensada no show", explicou Luiza Possi. Sincera, a cantora ainda assumiu ter feito uso de remédios como o Ozempic após dar à luz aos dois filhos, Lucca, de 4 anos, e Matteo, de 2 – frutos de seu relacionamento com o diretor de TV Cris Gomes.

"Me ajudaram"

"Já usei. Esses remédios me ajudaram muito a perder peso, principalmente após as duas gestações. Engordei mais de 25 kg nas duas. O remédio, junto com a eletroestimulação, exercícios e uma dieta mais proteica, me ajudaram demais", contou ela. Apesar do emagrecimento, Luiza ressaltou que não busca o corpo perfeito, pelo contrário: "A busca pela perfeição, na verdade, tem que ser substituída pela busca da aceitação. Essa, sim, é uma busca que quem conseguir chegar lá vai realmente ter uma vitória na vida", refletiu.

