Novela do SBT explode e bate recorde de audiência em novo horário

Parece que a mudança de horário da sessão ‘Novelas da Tarde’, surtiu o efeito esperado pela direção do SBT. Transferida para a faixa das 15h30, ‘Minha Fortuna é Te Amar’ garantiu recorde de audiência e impulsionou os números do canal.

De acordo com dados consolidados da Grande São Paulo, obtidos pelo Observatório dos Famosos com fontes do mercado, a novela mexicana marcou média de 4,2 pontos com 4,8 de pico.

Com a marca explosiva, ‘Minha Fortuna’, que está em plena reta final, provou que é um sucesso de audiência em qualquer faixa que for exibida. Antes, ‘Teresa’ também marcou bons índices, com 3,9 pontos de média e 4,1 de pico.

A expectativa da direção do SBT é de que os números se mantenham em alta, mesmo com a estreia de ‘Contigo Sim’, que substituirá ‘Fortuna’ na faixa.

Reprodução/SBT

