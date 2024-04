Pabllo Vittar divulga datas da turnê de "Batidão Tropical Vol. 2"

Pavllo Vittar revelou as primeiras datas da turnê Batidão Tropical vol. 2. A turnê tem programação confirmada para 12 shows pelo país. A artista promete mesclar faixas do primeiro volume com o novo álbum.

Batidão Tropical Vol. 2 etsreia neste sábado (20/4) como parte do Hopi Pride Festival em Vinhedo. As primeiras datas da turnê do recém-lançado álbum de Pabllo Vittar, já estão confirmadas em 12 shows pelo país. A série de shows passará por cidades como São Paulo, São Luís, Brasília e Natal. A artista

promete mesclar as faixas dos dois volumes do projeto no setlist das novas apresentações.

“O primeiro ‘Batidão’ não pode ter uma turnê como merecia por conta da pandemia. Então

estou muito feliz de agora, com o Vol. 2, poder montar esse show com canções que são tão

especiais para mim”, diz Pabllo Vittar, em comunicado à imprensa.

Confira a programação:



20/4 – Hopi Pride – Vinhedo (SP)

25/5 – Festival Nômade – São Paulo (SP)

07/6 – São João da Thay – São Luís (MA)

13/6 – Live Curitiba – Curitiba (PR)

14/6 – Auditório Araújo Vianna – Porto Alegre (RS)

29/6 – Festival Turá (com Fresno) – São Paulo (SP)

08/7 – O INTER 2024 – Araraquara (SP)

17/ – Local a ser anunciado – Brasília (DF)

07/09 – Local a ser anunciado – Natal (RN)

09 e 10/11 – Rock The Mountain – Petrópolis (RJ)

16 e 17/11 – Rock The Mountain – Petrópolis (RJ)

14/12 – Local a ser anunciado – Belém (PA)