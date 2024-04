'Renascer': Globo divulga primeira foto do velório de José Venâncio - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A Globo divulgou nesta sexta-feira (19/4), a primeira imagem do velório de José Venâncio, personagem de Rodrigo Simas no remake de Renascer. O filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) morrerá no capítulo que vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 22 de abril.

Na foto divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo, é possível ver Damião (Xamã), Deocleciano (Jackson Antunes), Morena (Ana Cecília Costa), João Pedro (Juan Paiva), Lívio (Breno da Matta) e Inácia (Edvana Carvalho), ao redor do caixão onde está o corpo de José Venâncio.

CONFIRA:

Velório de José Venâncio (Rodrigo Simas) (Foto: Léo Rosario/Globo)

Como será a morte de José Venâncio em Renascer?

Após ser expulso de casa por Buba (Gabriela Medeiros), devido à sua insistência na farsa da gravidez, José Venâncio decide repensar suas atitudes. Ele então resolve viajar para Ilhéus com o propósito de revelar a verdade ao pai.

Consegue uma carona de João Pedro até a fazenda. Durante o trajeto, a caminhonete em que estão é alvejada por tiros. Egídio (Vladimir Brichta), à espreita na estrada, busca vingar-se de José Inocêncio.

Venâncio é atingido por um dos disparos, causando confusão e fazendo João Pedro perder o controle do veículo, que quase cai em uma ribanceira. Com muito sangue perdido, Venâncio é socorrido pelo irmão até a casa de Morena (Ana Cecília Costa). Em delírio, ele chama pela mãe, Maria Santa (Duda Santos), mas não sobrevive ao ferimento e falece antes da chegada de José Augusto (Renan Monteiro) ao local.

Ao perceber a tragédia iminente, José Inocêncio sai a cavalo em direção à estrada, encontrando apenas o carro abandonado, o que o leva a concluir que algo grave ocorreu com seus filhos. A presença do fazendeiro na sequência é uma adição ao enredo original de 1993, feita pelo autor do remake, Bruno Luperi, visando mais emoção e ação nas cenas.

