Davi desabafa sobre rompimento e polêmicas com Mani após o BBB 24:

Davi Brito, campeão do BBB 24, se viu no meio de uma grande polêmica ao longo dos últimos dias, em meio às declarações recentes feitas sobre Mani Rego, com quem vive um relacionamento antes de sua participação no reality show. Durante entrevista ao Fantástico, neste domingo (21), ele comentou em torno do assunto.

Na ocasião, o ex-motorista de aplicativo afirmou ter ligado e mandado mensagens a então companheira, mas confessou que não foi atendido por ela. "Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem", disse ele, ao ter sido questionado pela repórter Tábata Poline.

"O fato de eu ter dito que estamos nos conhecendo foi que um ano de namoro ainda não é nada. Primeiro a gente se conhece para poder noivar, aí depois vem o casamento. É isso que eu quero. Só que aí teve toda essa confusão", explicou Davi, que também desmentiu que teria se afastado de Mani Rego por não querer mais dividir o prêmio de R$ 2,92 milhões com ela.

"Perturbação"

"Não, jamais. Prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter muita perturbação", afirmou o ex-BBB. "Quero que ela se sinta amada, se sinta bem. Quero ver o bem dela. Junto comigo, se ela quiser. Eu quero. Mas também tenho que comemorar a minha vitória", declarou Davi.

