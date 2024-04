Cartomante prevê problemas de saúde para Madonna e show no Rio corre risco

Madonna, cantora, se apresentará 04 de maio em plena Praia de Cobacabana, no Rio de Janeiro, com sua turnê The Celebration Tour. Mas segundo as previsões, a Rainha do Pop poderá ter problemas de saúde.

"Acredito que tera alguma alteração quanto ao evento. Existe um perigo eminente aqui, talvez por forte chuva no dia, acredito que ela também apresentará algum problema de saúde inesperado, não sei se ela faz hemodiálise, porém ela pode ter algum problema no rim, bexiga e fígado que está em investigação clínica; por isso, deve ficar um pouco instável no dia, com náuseas e enjôo", diz a cartomante Lays Garcia, que tem um perfil na rede social X, com mais de 8 mil seguidores.

O palco do grande show já começou a ser montado no Rio. Com uma estrutura gigante, com três passarelas para a artista e os bailarinos dela.

O Brasil é o único país da América Latina que receberá a turnê da Rainha do Pop, por isso a expectativa é enorme na Cidade Maravilhosa.