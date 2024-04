Morte de José Venâncio não surte efeito e ‘Renascer’ passa longe de recorde de audiência

Reprodução/Internet José Venâncio

A morte de José Venâncio em ‘Renascer’, na noite desta segunda-feira(22), se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. O personagem de Rodrigo Simas se despediu da novela das nove em clima de comoção na internet.

A sequência que o herdeiro do coronel José Inocêncio é morto, emocionou internautas e telespectadores assíduos do remake de Bruno Luperi.

No quesito repercussão, ‘Renascer’ figurou com quatro menções no ranking dos assuntos mais comentados do momento, enquanto a cena era exibida para todo o Brasil.

Já no quesito audiência, de acordo com dados ainda prévios da Grande São Paulo, principal metrópole do país, ‘Renascer’ não bateu recorde em seus números, marcando uma média de 27,4 pontos, com 29,3 pontos de pico.

