Divulgação/Globo Rodrigo Simas

Rodrigo Simas, que nesta última segunda-feira (22), se despediu de seu personagem na novela Renascer, abriu o coração sobre o trabalho no remake das nove, em que interpretou José Venâncio, e afirmou que estava insatisfeito com os rumos que sua carreira estava tomando, antes de viver o papel.

"Angústia"

Em entrevista ao jornal Extra, ele explicou: "Não estava me preenchendo. Eu me sentia desmotivado. A minha angústia tinha a ver com o fato de não ter liberdade de expressão, de não ser eu. Existia um receio do que as pessoas iam pensar, falar", declarou.

"Virar adulto, deixar de ser menino para ser homem, isso fez com que as responsabilidades batessem para mim de forma diferente", disse Rodrigo Simas, que se despediu de seu personagem, que formava par romântico com Gabriela Medeiros, a Buba, e enalteceu a parceria: "Estou me despedindo dele agora e isso me traz uma nostalgia gostosa. Foi importante mostrar o amor dele e Buba (um homem cis hétero e uma mulher trans) como o de um casal cotidiano", destacou.

"Muito legal a forma como a novela abordou esse romance, sem utopia. Não teve aquela ansiedade de as pessoas esperarem o primeiro beijo só no fim da história. Que esse tipo de relação seja cada vez mais naturalizado!", vibrou Simas.

VEJA MAIS: Rodrigo Simas desabafa sobre representatividade após assumir ser bi: "Me apropriei disso"

O post Rodrigo Simas revela insatisfação com a carreira antes de ‘Renascer’: "Angústia" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.