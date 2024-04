Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme surgiram em clima de romance em uma foto compartilhada nas redes sociais nesta quinta-feira (25). Na web, internautas rapidamente especularam se os dois estão namorando, ou se é apenas amizade.

No registro, divulgado pelo perfil Subcelebrities, a atriz aparece sentada no colo do ator, posando ao lado de outras personalidades como Maisa, Marina Sena e Juliano Floss. Vale lembrar que, em janeiro deste ano, os dois já haviam sido flagrados juntos em Fernando de Noronha.

A post shared by S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Vale lembrar que, no começo desta semana, surgiram especulações sobre um possível relacionamento entre eles, depois que João revelou estar apaixonado por uma moça "há um tempo".

Na ocasião, sem citar nomes, ele contou que havia comprado presentes para a amada: "Não foi para mim. Eu estou apaixonado tem um tempo, eu só quero ver meu xuxu bem vestidinha, então eu comprei uma ‘baby tee’ da Maison Margiela linda. Poxa, e eu a vi provando e ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é", revelou ele em um vídeo do portal Steal The Look no desfile da grife Misci, em São Paulo, na última terça-feira (23).

Depois do comentário, Bruna compartilhou a campanha da marca Maison Margiela em sua conta do Stories. Esse post foi o bastante para gerar grande empolgação entre seus seguidores.

O post Namoro ou amizade? Bruna Marquezine surge em clima de romance com João Guilherme foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.