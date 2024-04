‘Renascer’: 2 personagens inéditos que vão surgir no remake da novela

Divulgação Renascer

Renascer ganhará rumos inéditos que não foram vistos na versão original, de 1993. O remake, em cartaz no horário das nove da Globo, utilizará a trama de Buba (Gabriela Medeiros), um dos destaques, como forma de chamar a atenção do público.

Conforme já foi adiantado aqui no Observatório dos Famosos anteriormente, o papel se reencontrará com os pais pela primeira vez desde a transição de gênero. Os desdobramentos acontecerão após o incentivo de José Augusto (Renan Monteiro), com quem ela viverá romance, após superar o luto pela morte do irmão dele, José Venâncio (Rodrigo Simas), com quem se relacionava.

Segundo informações do jornal O Globo, Malu Galli e Guilherme Fontes foram definidos com os atores que assumirão os papéis de pais de Buba, em Renascer. Os nomes dos personagens, no entanto, ainda não foram divulgados.

A participação especial dos dois novos personagens em Renascer será marcada por fortes emoções, e pedidos de perdão. As cenas serão gravadas no interior de Minas Gerais, e marcará o retorno dos intérpretes aos folhetins – a artiz estava longe desde 2022, e o ator, desde 2019.

Malu Galli e Guilherme Fontes em ‘Renascer’ (Foto: Reprodução/Instagram – Montagem)

