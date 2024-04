Thiaguinho revela como é a rotina no relacionamento com Carol Peixinho - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Carol Peixinho e Thiaguinho

Thiaguinho abriu o coração sobre a vida pessoal, e fez confissões inéditas sobre o relacionamento com Carol Peixinho. O cantor, que oficializou o romance com a influenciadora digital e ex-BBB há dois anos, deu detalhes da rotina do casal.

Em entrevista à revistas Harper’s Bazaar, o músico entregou que eles costumam realizar atividades um casal comum, nada longe da realidade. "A gente medita junto, gosta de assistir televisão, malha. A Carol é muito caseira e eu também", disse ele.

"A gente gosta muito de conversar, ela é muito positiva, amo ouvir ela falar. A gente adora cinema, também. Enfim, coisas de namorado", destacou Thiaguinho. O cantor, que é um dos maiores nomes do pagode, ainda descreveu que busca cuidar da saúde mental, e busca mecanismos para tal.

"Sempre fui assim muito voltado para esse lado espiritual da vida, gosto muito desse assunto. Gosto de ir além do que as pessoas estão vendo, pesquisar sobre isso, gosto muito de orar, também. Tenho uma ligação com Deus muito forte e, a todo momento, estou orando, me conectando com Deus. Esse movimento para dentro é importante", disse ele.

