Globo chama Alane do BBB 24 para fazer teste como atriz

A ex-BBB Alane Dias recebeu um convite da Globo para fazer um teste como atriz na próxima semana. Embora não haja projetos específicos encaminhados para ela ainda, sua performance será gravada e adicionada ao banco de talentos da emissora, ampliando suas oportunidades futuras.

Por ser uma iniciante na atuação, a Globo fornecerá opções de textos para o teste, levando em conta o desejo antigo de Alane de explorar a área de dramaturgia. Desde sua participação no BBB 24, Alane despertou interesse dos diretores da Globo, que viram potencial em seu perfil para atuar.

Apesar de algumas oscilações de popularidade durante o programa, a ex-sister parece ter conseguido limpar sua imagem e está prestes a ganhar uma nova chance na emissora. Além do teste para atriz, Alane também tem um compromisso no Multishow, onde participará de um programa ao lado de ex-rivais do reality show.

O Big Brother Brasil tornou-se uma plataforma de destaque para novos talentos, e os participantes que demonstram potencial artístico são observados de perto pelos profissionais da Globo. No caso de Alane, sua afinidade com o meio artístico e sua semelhança com figuras consagradas como Bruna Marquezine podem ser vantagens na busca por oportunidades na emissora.