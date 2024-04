Artistas, Flamengo e Mocidade lamentam morte de Anderson do Molejo

Famosos, entidades e políticos lamentaram a morte do cantor Anderson, vocalista do grupo Molejo, nesta sexta-feira (26/4), aos 51 anos. Ele tratava complicações de câncer na região inguinal no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nos comentários de uma publicação feita pelo próprio grupo, artistas prestaram suas homenagens ao cantor. Paulinho Mocidade, artista do carnaval carioca, agradeceu Anderson e disse que sua missão foi muito bem cumprida na Terra. "Oremos e vamos pedir ao Criador do Universo que o seu espírito que sempre foi de muita luz, descanse em paz. Obrigado por tudo querido irmão ANDERSON LEONARDO", escreveu.

O cantor Vavá, por sua vez, disse não acreditar na morte de Anderson. "Sem acreditar, foi um guerreiro, lutou muito, mais foi para os braços de Nosso pai celestial...Meus sentimentos aos Fãs, familiares e amigos".

O jogador do Fluminense Felipe Melo também lamentou a morte do cantor, ao deixar emojis tristes na publicação. Jojo Toddynho também comentou no post: "Poxa", junto com uma carinha chorando.

A deputada federal e pré-candidata à prefeitura de Niterói Talita Petrone (Psol), lembrou que o Molejo embalou sua juventude e a de muitas pessoas. "Ele partiu cedo demais e vai deixar saudade pelas canções, pela presença e pelo humor. O Molejo embalou a minha juventude e a de muita gente!", publicou no X (antigo Twitter).

Meus sentimentos à família e aos amigos de Anderson, vocalista do Molejo. Ele partiu cedo demais e vai deixar saudade pelas canções, pela presença e pelo humor. O Molejo embalou a minha juventude e a de muita gente!

Pastor Henrique Vieira (PSol), deputado federal pelo Rio de Janeiro, lamentou a morte precoce do cantor. "Hoje nos despedimos de uma das lendas mais carismáticas da nossa música popular. Chora o pagode, o samba e o Brasil", considerou.

O Clube de Regatas do Flamengo, time do coração de Anderson, também usou o X para se pronunciar sobre a morte do cantor. " O CRF se solidariza com familiares, amigos e fãs neste momento triste".

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do cantor Anderson Leonardo. À frente do Grupo Molejo, levou alegria para milhões de brasileiros por décadas, cantando com irreverência e leveza. Anderson sempre se orgulhou da paixão pelo Flamengo e chegou a…

A escola Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba do Rio de Janeiro, disse que "infelizmente, essa não é brincadeira de criança". "Sua voz, ao lado do meu Andrezinho, marcou toda uma geração que cresceu se divertindo com o Molejo. Descanse em paz", desejou a escola.

BOM SEMPRE SERÁ SER FELIZ COM MOLEJÃO ????????



Infelizmente, essa não é brincadeira de criança e a Estrela está arrasada com o falecimento de Anderson Leonardo.



Sua voz, ao lado do meu Andrezinho, marcou toda uma geração que cresceu se divertindo com o Molejo.



Descanse em paz