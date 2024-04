Reprodução/Instagram Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira

Sophie Charlotte anunciou o fim do seu casamento com Daniel de Oliveira, nesta segunda-feira (29). A atriz, que está no ar no remake da novela Renascer, da Globo, oficializou a separação do ator, com quem estava desde 2015.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz à revista Quem. No entanto, o casal, que se tornaram pais de Otto, de 8 anos, optou por não entrar em maiores detalhes acerca dos motivos pelo qual decidiram o rompimento.

Curiosamente, antes do anúncio da separação, Sophie Charlotte abriu o jogo sobre o casamento com ator Daniel de Oliveira, em março do ano passado, e confessou que eles enfrentaram diversas crises, numa entrevista concedida ao jornal O Globo.

"Depois deste tempo todo, o mais legal é desdobrar os vínculos que temos. Daniel é meu parceiro amoroso, pai do Otto, pai dos meninos, meu roomate… São muitas relações e cada uma delas tem suas questões", contou a atriz. "No decorrer da vida, é necessário entender qual precisa de ajustes. Já passamos por crises brabas, mas faz parte", revelou Sophie.

"O entendimento do desejo é uma dinâmica de espaço e tempo. Há momentos de aproximação, outros de afastamento. O importante é se escutar, manter a admiração e a vontade de estar perto", concluiu ela, à época.

O post Sophie Charlotte assumiu crise com Daniel de Oliveira antes de separação foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.