Reprodução/Instagram Yasmin Brunet

Yasmin Brunet foi um dos grandes destaques do BBB 24. A modelo, que foi integrante do grupo ‘Camarote’, do reality show, dividiu opiniões pelo seu comportamento no reality show, e abriu o coração sobre ter testado os próprios limites no confinamento.

Em entrevista à revista Quem, a filha de Luiza Brunet comentou se houve arrependimento pela participação na casa mais vigiada do Brasil. "Amei, não me arrependo de ter ido. As pessoas puderam me conhecer como ser humano, que erra, acerta", disse.

Yasmin Brunet, por sua vez, afirmou que pretende utilizar as suas questões de inseguranças com o próprio corpo que virou alvo de comentários no BBB 24, como forma de encorajar outras pessoas.

"Estou trabalhando nisso comigo mesma, aprendendo a me amar cada vez mais para um dia poder ajudar as pessoas que também passam por isso", declarou a ex-BBB, que ainda dispensou os comentários sobre sua vida pessoal: "Isso aí eu já estou acostumada, todo mundo sempre dá pitaco, todo mundo tem direito a pensar o que quiser. Então, isso é de cada pessoa, não ligo", pontuou.

O post Yasmin Brunet revela sobre arrependimento após participação no ‘BBB 24’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.