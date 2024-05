Shows gratuitos no Museu da República animam o Dia do Trabalhador

O projeto 'Conterrâneos Novos de Guerra' comemora o Dia do Trabalhador com uma programação multicultural que une diversas expressões artísticas como cinema, poesia, artes visuais e música. Para começar, na terça-feira (30/4), no Centro Tradicional de Invenção Cultural, sede do Grupo Seu Estrelo, o premiado cineasta Vladimir Carvalho participou da exibição do documentário 'Brasília Segundo Feldman'. Nesta quarta-feira (1/5), a celebração segue, a partir das 17h, no Museu Nacional da República, com shows de artistas e grupos de renome local e nacional.

Segundo Mestre Tico Magalhães, 'Conterrâneos Novos de Guerra' propõe uma homenagem ao cineasta Vladimir Carvalho, aos candangos e aos trabalhadores culturais do DF. "Criamos o projeto como parte da missão de Seu Estrelo: promover e inventar uma nova identidade cultural para Brasília. Vamos juntar grupos, artistas brasilienses de diferentes gerações e guerreiros culturais que estão construindo e consolidando o cenário da cultura no DF para um importante reconhecimento e celebração", comenta o Capitão do grupo.

De acordo com Maria Isabela Aquino, coordenadora geral do projeto, no Dia do Trabalhador, durante o evento, trechos do filme 'Conterrâneos Velhos de Guerra', um dos documentários mais célebres de Vladimir Carvalho, ilustrações do Mestre Popular Tico Magalhães e poesias concretas de TT catalão serão projetados na cúpula do Museu Nacional, criando uma vídeo cenografia para o evento.

O projeto contará com a presença de reconhecidas personalidades da cultura brasileira. Cada um dos grupos e artistas convidados para compor a programação em homenagem aos trabalhadores têm uma simbólica relação com Brasília. Logo após o show da cantora e compositora brasiliense Ellen Oléria, os candangos recebem Hamilton de Holanda. O improvisador e compositor multipremiado, começou trajetória na Escola de Música de Brasília, ultrapassou as fronteiras do DF e inspira audiências em todo o mundo. O Mestre do Bandolim se apresenta com o grupo Seu Estrelo, às 21h.

“Voltar a Brasília é sempre especial para mim. Foi aí que minha jornada musical começou, e poder contribuir para a construção da identidade cultural da cidade é uma honra. Acredito no potencial artístico que Brasília possui, e estou animado para fazer parte desse projeto que visa fortalecer e celebrar nossa herança musical e o que tem por vir. Seu Estrelo representa bem o que Brasília produz de arte, tradição e futuro. Vai ser muito lindo esse encontro”, comemora Hamilton.

Programação

17h DJ Flavia Aguiar

18h Orquestra Alada Trovao da Mata + Ellen Oléria

19h30 Kira + Anna Moura

21h Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro + Hamilton de Holanda

22h30 DJ Flavia Aguiar

Local: área externa do Museu Nacional da República