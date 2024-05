Belo, que recentemente oficializou o fim do casamento com Gracyanne Barbosa, virou o centro das atenções no mundo dos famosos, e abriu o coração sobre as suas expectativas para o amor após a separação.

Em entrevista ao jornal Extra, o vocalista do Soweto avaliou a repercussão causada pelo momento em que caiu no choro ao cantar ‘Reinventar’, durante a primeira apresentação da turnê comemorativa do grupo de pagode, em São Paulo, dias após o anuncio do término.

"Às vezes eu mesmo me escuto para lembrar de algumas coisas e me emociono. Ninguém é de ferro. Acredito no amor e continuarei acreditando. É ele que me move e sempre será assim", afirmou Belo.

Recentemente, inclusive, surgiram rumores de que Belo e Gracyanne Barbosa sérios problemas financeiros, sem terem dinheiro guardado ou bens acumulados, com dívidas que sequer foram quitadas até mesmo do financiamento de um carro, por exemplo, segundo informações do portal LeoDias.

O post Belo confessa expectativas para possível novo amor após separação de Gracyanne foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.