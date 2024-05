Você sabia? ‘La Isla Bonita’, hit de Madonna, possui versão brasileira lançada há 22 anos

Madonna realizará, na noite deste sábado (4), seu aguardado show na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. É inegável o sucesso da cantora norte-americana nos quatro cantos do Brasil e do mundo.

A artista, que é uma musa inspiradora para diversos talentos da indústria, também já teve seus hits transformados em versões brasileiras. Talvez muitos não saibam, mas, ‘La Isla Bonita’, lançada em 1986, e que é um dos maiores sucessos da carreira da rainha do pop, possui uma regravação.

Trata-se da música ‘Vem Dançar Comigo’, do Forrozão Tropykalia, banda de forró fundada no Ceará, no final da década de 1990. A faixa, inclusive, foi lançada em meados de 2002, na voz da cantora pernambucana Mara Pavanelly, e até hoje é lembrada na memória de milhares de pessoas do Norte e Nordeste.

A versão brasileira de ‘La Isla Bonita’, de Madonna, inclusive, foi escrita por Carlinhos Gabriel, que atualmente é vocalista da banda, e foi lançada, na época, como parte do disco Enquanto Houver Amor (2005).

