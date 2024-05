Madonna: saiba quais são as músicas mais tocadas da cantora no Brasil - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Na noite deste sábado (4), Madonna promete fazer história no Brasil, com a realização do último show de sua turnê, ‘The Celebration Tour’, na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, que possui expectativas de reunir em torno de mais de 2 milhões de pessoas.

Na ansiedade de sua apresentação grandiosa nas terras brasileiras, a artista norte-americana, de 65 anos, possui uma série de hits que conquistou gerações que vão além de simplesmente números, e é eternizada no coração de centenas de milhares de fãs espalhados no Brasil.

Com uma versatilidade indiscutível em sua discografia, Madonna reúne hits que passeiam do pop à eletrônica, e ‘Like a Prayer’, de 1989, eleita a música da carreira da cantora – de acordo com a Rolling Stones -, é a faixa mais reproduzida até hoje por ela em terras brasileiras.

De acordo com dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a pedido do portal Gshow, em 2023, ‘La Isla Bonita’ (1986) e ‘4 Minutes’ (2008), parceria com Justin Timberlake e Timbaland, são as três músicas mais reproduzidas por Madonna no Brasil.

Confira abaixo o ranking:

‘Like a Prayer’ (1989) ‘La Isla Bonita’ (1986) ‘4 Minutes’ (2008) "Vogue’ (1989) ‘Take a Bow’ (1994) ‘Live to Tell’ (1986) ‘Hung Up’ (2005) ‘Girl Gone Wild’ (2012) ‘You’ll See’ (1995) ‘Open Your Heart’ (1986)

