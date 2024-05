Gracyanne Barbosa se pronuncia sobre suposta amante de Belo

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa e Belo

Gracyanne Barbosa se pronunciou em torno da repercussão causada pelo suposto caso extraconjugal que o ex-marido, Belo, teria vivido durante o casamento deles. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o cantor estaria envolvido com a influenciadora Rayane Figliuzzi.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a musa fitness reagiu em torno da suposta amante do vocalista do Soweto. "Que sejam felizes", cravou ela, que ainda aproveitou para contar que apenas conversou o que foi preciso com o pagodeiro.

"[Se ele está em outro relacionamento] para mim é uma novidade! Estamos separados. Obviamente nos falamos quando necessário, mas sobre vida pessoal não", resumiu Gracyanne Barbosa.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa de Belo desconheceu o suposto relacionamento com a modelo, e assegurou que ele não irá comentar sobre o assunto.

