Patrícia Poeta reencontra tia no RS após dias sem comunicação

Patrícia Poeta, aos 47 anos, compartilhou um momento de alívio ao se reunir com sua tia, Jane, após dias sem comunicação devido às enchentes no Rio Grande do Sul. A apresentadora, que está no estado natal para cobrir os impactos das inundações no Encontro, expressou sua gratidão por encontrar sua família em segurança.

Em suas redes sociais, Patrícia descreveu a tensão e o medo ao se dirigir à casa de sua tia, preparada para enfrentar qualquer situação. "Fui com o coração palpitando, mas preparada para tudo", relatou a jornalista, destacando a importância de estar emocionalmente preparada para lidar com as adversidades.

Ao ver sua tia salva e bem, Patrícia expressou sua emoção e gratidão: "Ver ela abrir aquela porta e sorrir iluminou o meu dia". Ela enfatizou a importância da empatia diante da tragédia e expressou seus votos de que outras famílias também encontrem a mesma alegria.

"Só desejo que a alegria que tive hoje seja a de muitas outras famílias", concluiu, agradecendo a todos que têm se dedicado incansavelmente nas buscas e ajudas.

