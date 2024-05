Madonna posta fotos no Brasil com Pabllo Vittar e fãs reclamam de ausência de Anitta - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Pabllo e Anitta

Madonna agitou as redes sociais ao compartilhar fotos de seu último show no Rio de Janeiro, onde posou ao lado de Pabllo Vittar. No entanto, a ausência de Anitta no carrossel de imagens despertou a atenção dos internautas, que expressaram sua surpresa e descontentamento nas redes sociais.

Tanto Anitta quanto Pabllo fizeram participações especiais durante o espetáculo, que contou com uma audiência de 1,6 milhão de espectadores.

Nas plataformas sociais, fãs comentaram a postagem da rainha do pop, destacando a suposta preferência por Pabllo e lamentando a ausência da cantora carioca.

Além disso, os internautas observaram que as últimas três publicações de Madonna destacavam imagens dela com Pabllo, o que reforçou a percepção de preferência. A interação entre as artistas também chamou a atenção, com Anitta deixando um simples coração enquanto Pabllo expressava seu amor e admiração pela diva pop.

