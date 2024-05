Filme cearense é o grande vencedor de festival de cinema em Portugal

Lisboa — O filme cearense Mais pesado é o céu, do diretor Petrus Cariry, foi o grande vencedor do 15º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin), realizado em Portugal. Segundo o júri, formado por Cesar Meneghetti, Dulce Fernandes e Eric Santos, a película, com seu clima sufocante, apesar dos vastos horizontes do Ceará, é o retrato do desencontro das almas e do desespero da condição humana. O troféu de melhor atriz foi para Cíntia Rosa, de A festa do Léo, e o de melhor ator, para Caco Ciocler, por As polacas.

No voto popular, o escolhido foi Na mata dos medos, de Antônio Borges. Entre os documentários, a vitória coube a De longe tida serra é azul, de Neto Borges. Na avaliação do júri integrado por Jorge Pais, Ilana Oliveira e Paula Sousa, a obra não só aborda a história do Brasil profundo, como oferece uma visão atual e essencial sobre o legado dos povos indígenas. “Com imagens impressionantes e entrevistas envolventes, o documentário desafia os espetadores a repensarem as suas noções de progresso e desenvolvimento”, destacou o júri.

Na categoria Curtas-Metragens, a escolha foi por Joia, do angolano Jonathan Samukange. Para os jurados — João Carlos, Pedro Henriques e Aleixei Waichenberg —, o filme é corajoso, com interpretações densas que retratam uma luta histórica pela sobrevivência. Outro destaque é a fotografia impecável, em que curvas de dramaturgia audaciosas se contrapõem à doçura e à violência, à realidade e à fantasia poética. Segundo Adriana Niemeyer, uma das idealizadoras do FESTin, buscou-se, neste ano, explorar temas como diversidade, imigração, direitos humanos e música, com uma variedade espetacular de filmes e de países participantes da lusofonia. “Estamos verdadeiramente felizes. No balanço geral do festival, acho que tudo esteve muito acima das nossas expectativas”, disse.





VEJA TODOS OS PREMIADOS DO FESTIN

Prémio Pessoa Melhor Filme Ficção: “Mais pesado é o céu”, de Petrus Cariry;



Menção Honrosa Longa-Metragem: “A Festa do Léo”, de Luciana Bezerra e Gustavo Melo;



Melhor Filme Longa-Metragem voto do público: “Na mata dos medos”, de Antônio Borges;



Prémio Pessoa Melhor Ator: Caco Ciocler, em “As polacas”;

Prémio Pessoa Melhor Actriz: Cintia Rosa, em “A Festa de Léo”

Prémio Pessoa Melhor Documentário:”De Longe toda Serra é Azul, de Neto Borges;



Menção Honrosa de Documentário: “Rua Aurora – refúgio de todos os mundos”, de Camilo Cavalcante;



Melhor Documentário voto do público: “Lindo”, de Margarida Gramaxo;



Prémio Pessoa Melhor Curta-Metragem: “Joia”, de Jonathan Samukange;



Menção Honrosa Curta-Metragem: “Bodas de ouro”, de Liza Gomes



Melhor Curta-Metragem voto do público: “Joia”, de Jonathan Samukange;



Melhor filme Infantil voto do público: “Bonita de rosto”,de Ana Squilanti



Melhor filme Mostra Os Diferentes Sotaques da Lusofonia: “O afinador de silêncios”, de Mário Patrocínio.