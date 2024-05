Viih Tube e Eliezer anunciam sexo do bebê em live

Viih Tube e Eliezer tiveram uma emocionante revelação durante o chá de revelação de seu bebê, anunciando que estão esperando um menino. A celebração, transmitida ao vivo, contou com uma elaborada preparação para o momento especial. Os convidados participaram com palpites sobre o sexo do bebê, enquanto o casal se preparava para a revelação.

O ambiente estava repleto de expectativa, com os convidados vestidos em tons de azul e rosa, refletindo os palpites sobre o sexo do bebê. Durante as brincadeiras pré-anúncio, Viih Tube e Eliezer demonstraram entusiasmo e curiosidade, enquanto o suspense aumentava.

Além da celebração familiar, Viih Tube e Eliezer aproveitaram a ocasião para conscientizar sobre a situação de calamidade enfrentada pelo Rio Grande do Sul devido às enchentes. Eles usaram a audiência da live para pedir doações em apoio à população afetada.

A nova gravidez do casal foi anunciada anteriormente em um programa de televisão, e o chá de revelação seguiu a tendência de celebrações grandiosas, marcando um momento especial para a família e os fãs, em contraste com a situação de crise vivida na região sul do Brasil.

