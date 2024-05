Brunna Gonçalves passa por procedimento para reduzir testa: ‘Realizei meu grande sonho’

Brunna Gonçalves, bailarina e influenciadora, compartilhou com seus seguidores o resultado de sua frontoplastia, uma cirurgia para redução do tamanho da testa. Enfaixada, ela celebrou: "Finalmente realizei meu grande sonho".

Em suas redes sociais, explicou: "Vocês sabem que sempre foi um sonho para mim, porque tinha muita insegurança com relação a minha testa." Revelou ainda que pesquisava sobre o procedimento há mais de 10 anos em busca de um profissional de confiança.

Thais Braz, ex-BBB, também passou pelo mesmo procedimento e compartilhou sua experiência, destacando como sua testa era fonte de insegurança.

"Eu sofria com a minha testa. Essa era a minha insegurança", confessou. A cirurgiã plástica Ana Claudia Roxo explicou que há duas formas de realizar a frontoplastia, seja com implante capilar ou avançamento do couro cabeludo, dependendo das necessidades do paciente.

Observatório dos Famosos.