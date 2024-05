"Feliz com tudo o que tem acontecido", conta MC Daniel sobre carreira

Anos atrás, o icônico DJ Marlboro lançava seu primeiro álbum, intitulado de Funk Brasil. Para muitos, um dos trabalhos responsáveis por impulsionar não somente o funk carioca, como, também, elevar o ritmo a nível nacional, que naquela época crescia a curtos passos. Mais de três décadas depois, pode-se dizer que o gênero ganhou destaque, ainda que tenha demorado. Hoje, com tantos números e streamings ilustrando o notório crescimento, existem aqueles que furaram a bolha e ultrapassaram fronteiras jamais vistas. É o caso de MC Daniel, o menino que tem ganhado o mundo.

Natural de Taboão da Serra, em São Paulo, o artista de 25 anos saiu do anonimato para a fama. E mais do que isso, tirou aqueles que amava da vida humilde, com muita seriedade, respeito e trabalho. Virtudes que ele preserva com muito carinho. As estatísticas falam por si só. No Spotify, mais de 13 milhões de ouvintes mensais. No Instagram, quase 19 milhões. O funkeiro mais seguido em todas as plataformas. “De onde eu vim têm muitos que são melhores do que eu. Sou só a pontinha do iceberg”, relata Daniel, em entrevista ao Correio.



A carreira que ascendeu de forma meteórica, em menos de um ano, tem lhe dado muitos frutos. O hit Dentro da Hilux, em colaboração com Ryan Sp e Luan Pereira, acumula 172 milhões de reproduções no Spotify. A música, inclusive, alcançou o topo das paradas da plataforma no país. Recentemente, resolveu se jogar em outro segmento. O single Samba de Malandro também tem conquistado o público, feito que orgulha o artista paulista. “Estou muito feliz com tudo o que tem acontecido”, ressalta.



Brilhante e promissor



Além dos singles em alta, Daniel também é presença marcante fora do funk. Afinal, ele é uma das atrações da Dança dos Famosos, maior desafio da carreira até aqui. Para um funkeiro da nova geração, estar na televisão é uma conquista imensa. Sobretudo para quem veio antes do artista e pavimentou toda uma estrada para que ele pudesse percorrer, com muita seriedade e trabalho duro. “Sinto que estou no meu auge, mas acho que posso ir maior do que isso. Me sinto muito lisonjeado em ver como tudo aconteceu, de estar em um programa de TV, de assinar com as marcas”, conta.



No entanto, Daniel destaca que não gosta de se vangloriar e mantém os pés no chão quanto ao sucesso que parece repentino, mas na verdade não foi. “Não quero crescer em cima disso. Não quero que o meu ego fale mais do que o movimento ou o que prego (dentro dele). Deus me deu a oportunidade de furar a bolha e tirar esse preconceito que o funk sofria”.



Um pioneiro, que reconhece e é grato por tudo o que aconteceu para estar onde está. Hoje, o paulista acredita que ainda existem mais caminhos a serem percorridos. “O funk ganha muito com isso”, completa. Sobre a capital do país, Daniel comenta que é sempre bem recebido e muito acolhido pelo público de Brasília. Lugar em que ele sempre espera estar mais vezes.