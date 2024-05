Paulo André sai em defesa de Ludmilla após entregador reclamar de cantora

Paulo André saiu em defesa de sua amiga Ludmilla, rebatendo acusações de um entregador de aplicativo. Em um texto compartilhado, o atleta contestou a versão do motorista, destacando que as imagens divulgadas pela própria artista entre amigos próximos do Instagram contradizem as alegações feitas contra ela. Criticando a propagação rápida de informações sem verificação, Paulo questionou a credibilidade de comentários precipitados sobre a situação.

De acordo com Paulo André, as imagens compartilhadas por Ludmilla com seus amigos próximos na rede social mostram o momento em que o entregador chega à casa dela, corroborando com a versão da cantora e sua esposa, Brunna Gonçalves.

O incidente teria ocorrido no dia 21 de março, conforme relatado por Brunna, que está de volta ao Rio de Janeiro após um procedimento cirúrgico. No vídeo divulgado pelo entregador, ele afirma que Ludmilla teria notado sua presença, mas mesmo assim não o atendeu pessoalmente, instruindo uma funcionária a receber o pedido.

O atleta lamentou a repercussão negativa e as acusações infundadas, destacando a importância de não julgar sem conhecer todos os detalhes da situação. A controvérsia ilustra os desafios enfrentados pelas celebridades em meio às interações cotidianas, sujeitas a interpretações equivocadas e especulações precipitadas.

